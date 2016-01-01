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أخبار من القسم الوطنيفضل نادي روما الإيطالي، غض النظر عن فكرة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، متوجهًا نحو ضم لاعب آخر من
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع داني سيبايوس وسط ميدان نادي ريال بيتيس، حسب بيان نشره النادي الاسباني اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي. إقرأ التفاصيل
صار إيفان راكيتيتش نجم المنتخب الكرواتي ونادي برشلونة الإسباني، يخشى على مكانته في النادي إذا ما تمكن فريقه الكتالوني من إتمام صفقة إنضمام الإيطالي ماركو إقرأ التفاصيل
26 جويلية 2017 1 0 خالد
الرئيسية | الفريق الوطني | فيديو.. خلافات وإتهامات تعكر أفراح بعثة البطولة العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد مشاركة تاريخية
فيديو.. خلافات وإتهامات تعكر أفراح بعثة البطولة العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد مشاركة تاريخية
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