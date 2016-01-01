فيديو.. روما يضع غزال كحل ثاني في حال ضياع صفقة محرز

روما يجد بديلًا لمحرز فضل نادي روما الإيطالي، غض النظر عن فكرة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، متوجهًا نحو ضم لاعب آخر من