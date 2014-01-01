25 جويلية 2017 1 0 خالد
ماندي باقٍ في ريال بيتيس ماندي باقٍ في ريال بيتيس
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ماندي باقٍ في ريال بيتيس

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قرر مسؤولو نادي إشبيلية الإسباني الإحتفاظ بمدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي وعدم بيعه بسبب غياب العروض الجدية  حسبما جاء به اليوم الثلاثاء موقع "أ.بي.سي" المهتم بأخبار مقاطعة إشبيلية الإسباني. وكان فريق ران الفرنسي بقيادة المدرب غوركوف المدير الفني السابق للخضر قد عبّر في وقت سباق عن رغبته في ضم الدولي الجزائري، ولكن إدارة بيتيس اشترطت الحصول على 5.5 مليون أورو. يُذكر أنّ ماندي، صاحب الـ26 سنة، خاض الموسم الماضي 26 مباراة في "الليغا" وسجل هدفين. وكان أول إستدعاء لمنادي لصفوف المنتخب الوطني في نوفمبر 2013 من طرف المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش لمواجهة منتخب بوركينافاسو لحساب مباراة العودة للدور الأخير من تصفيات لمونديال لكرة القدم بالبرازيل. غير أنّ أول لقاء رسمي لعبه ماندي مع الخضر كان وديًا أمام منتخب سلوفينيا يوم 5 مارس 2014 على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة. ولعب خلال تواجده مع المنتخب 31 مباراة.

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