بلقروي يقترب من العودة إلى البرتغال من بوابة موريرنسي

يتواجد المدافع الدولي الجزائري هشام بلقروي، حاليًا، في مفاوضات متقدمة مع نادي مورينسي البرتغالي، حيث يسعى هذا الأخير لإعادة المدافع الجزائري إلى الدوري البرتغالي من خلال ضمّه للنادي في صفقة انتقال حرّ.

استنادًا إلى ما كشفته صحيفة "أبولا" البرتغالية، طلب مانويل ماتشادو مدرب مورينسي من إدارة ناديه، التعاقد مع بلقروي، نظرًا لحاجة الفريق إلى تدعيم صفوفه بمدافع تحسبًا للموسم الكروي المقبل، وأفيد أنّ ماتشادو اختار الدولي الجزائري صاحب الــ26 عامًا، جاء نظرًا لمعرفته الجيدة بإمكانيات هذا الأخير، الذي لعب تحت إشرافه عندما كان في صفوف نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي موسم 2015-2016.

ويتواجد بلقروي حرًا من أي إلتزام، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق الترجي التونسي، ما شجّع إدارة مورينسي للتفاوض مع اللاعب السابق لإتحاد الحراش الّذي يتجه إلى ترسيم عودته إلى البطولة البرتغالية خلال الساعات القليلة القادمة.