سعدي يعود إلى الليغ 1 ويمضي 4 مواسم في ستراسبورغ

انضم المهاجم الدولي الجزائري إدريس سعدي، أمس الجمعة، رسميًا إلى نادي راسينغ ستراسبورغ الفرنسي لكرة القدم لمدة 4 مواسم.

أعلنت إدارة "ستراسبورغ" على موقعها الرسمي في شبكة الأنترنت، امضاء "الثور" إلى غاية 2021، بعدما قدّم موسمًا رائعًا مع نادي "كورتري" البلجيكي بتسجيله 16 هدفا في 37 مباراة، قبل أن يعود إلى "كارديف سيتي" الويلزي الناشط في الدرجة الأولى الانجليزية على اعتبار إنقضاء إعارته لموسم فقط.

ويعتبر "ستراسبورغ" الصاعد الجديد إلى بطولة الرابطة الفرنسية الأولى، فرصة جيدة بالنسبة للمهاجم الجزائري الّذي يعول على التواجد بانتظام مع الخضر، بعدما وجه له المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز، الدعوة للمرة الأولى في معسكر محاربي الصحراء خلال جوان الماضي ومواجهتي غينيا والطوغو.