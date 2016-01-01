بالفيديو.. الشقيقان بقة يهديان الجزائر ذهبية وفضية الـ 1500

يتجه وسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري، رياض بودبوز، عن تشكيلة نادي مونبوليي الفرنسي لعدة أسابيع، بسبب الإصابة الّتي تعرض على مستوى الركبة خلال تدريبات النادي. حسب إقرأ التفاصيل وضع نادي إيفرتون الإنجليزي الدولي الجزائري إسلام سليماني، كخطة بديلة لتعاقداته الصيفية الحالية في حال فشل صفقة اللاعب الفرنسي" أوليفيي جيرو" الذي ينشط حاليا في إقرأ التفاصيل

بلقروي يقترب من العودة إلى البرتغال من بوابة موريرنسي يتواجد المدافع الدولي الجزائري هشام بلقروي، حاليًا، في مفاوضات متقدمة مع نادي مورينسي البرتغالي، حيث يسعى هذا الأخير لإعادة المدافع الجزائري إلى الدوري البرتغالي من