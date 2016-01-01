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21 جويلية 2017 1 0 كريم تيغرمت
بالفيديو.. الشقيقان بقة يهديان الجزائر ذهبية وفضية الـ 1500
توّج الشقيقان "عبد اللطيف" و"فؤاد بقة"، الخميس، بذهبية وفضية سباق الـ1500م، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخاصة المقامة حاليا بلندن.
حلّ عبد اللطيف بقة في المركز الأول، محققا توقيتا قدره 3 دقائق 52 ثانية و84 جزء من المئة، حاصدا بذلك الميدالية الذهبية، متبوعا بشقيقه فؤاد بقة الذي دخل وصيفا في السباق ذاته بفارق صغير عن شقيقه.
وأضاف الشقيقان "بقة" ميداليتان هامتين إلى رصيد الجزائر في مونديال لندن 2017.
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