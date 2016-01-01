زيدان يقدم لبيريز قائمة مطلوبه

قام المدرب الفرنسي، ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، المديرالفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بتقديم قائمة للاعبين المطلوبين، الذين يريد تدعيم تشكيلته الحائزة على آخر طبعتين لدوري أبطال أوروبا بهم، خلال الصيف الجاري لرئيس النادي، فلورنتينو بيريز. وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنّ خروج الكولمبي جيمس رودريغز من ريال مدريد مع إمكانية رحيل ألفارو موراتا ودانيلو، جعل زيدان يبحث عن لاعبين آخرين لتدعيم فريقه، من أجل الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال. وأشارت الصحيفة إلى أنّ ريال مدريد يضع عينه على غابرييل سيديبي من موناكو الفرنسي، وتوماس مونيي لاعب باريس سان جيرمان ليكون أحدهما بديلًا لدانيلو. وأوضحت أنّ القائمة ضمت النمساوي ديفيد ألابا من بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى كيليان مبابي نجم موناكو والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي. وتعاقد ريال مدريد مع داني سيبايوس من ريال بيتيس، وثيو هيرنانديز من أتلتيكو مدريد، بالإضافة لإستعادة خيسوس فاييخو وماركوس يورنتي وبورخا مايورال. وبجانب جيمس رودريجيز، رحل البرتغالي بيبي عن ريال مدريد وانضم لصفوف بشكتاش التركي بالمجان.