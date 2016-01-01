واست هام يجدد اهتمامه بالتعاقد مع نجم الخضر

عاد نادي واست هام يونايتد الانجليزي، لوضع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني ضمن مفكرته تحسبا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما كشفته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، التي أكدت أن مدرب"الهامرز"، سلافن بيليتش، أبلغ إدارة الفريق بإصراره على التعاقد مع مهاجم الخضر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهو الذي استهدفه منذ فتح سوق الإنتقالات، كما كان على رأس أولوياته الموسم المنصرم قبل أن يخطفه نادي ليستر سيتي، بطل الدوري الانجليزي الممتاز آنذاك، في آخر أيام الميركاتو، قادمًا من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل صفقة قياسية بلغت 35 مليون أورو، باحتساب الإمتازات في بنود العقد الّتي سيستفيد منها "الفاردي بلانكو". هذا وكشفت ذات الصحيفة أن مسيري واست هام يعوّلون على استغلال خروج اللاعب من مخططات مدربه كريغ شيكسبير ورغبة هذا الأخير في التخلص منه لضمه مقابل مبلغ مالي منخفض، كما أكدت "الدايلي ميل" أن الهامرز لن يتقدموا بعرضهم الرسمي لإدارة "الفوكسز" سوى بعد حسم هذه الأخيرة لصفقة المهاجم النيجيري لنادي مانشستر سيتي، "كيليشي إيهيناتشو"، والّتي تقترب من التجسيد بعد اتفاق كل الأطراف على أهم البنود، وعلى رأسها قيمة التحويل التي تتراوح في حدود 30 مليون أورو، حيث يريد واست هام دخول المفاوضات بقوة بعد تدعيم ليستر سيتي بمهاجم قوي يدفع سليماني نحو الخروج من ملعب "كينغ باور ستاديوم". وسينافس واست هام نظيره سبورتينغ لشبونة البرتغالي الّذي يريد استعادة هدافه السابق هذا الصيف. وبعيدًا عن مستقبله، تنقل سليماني رفقة فريقه إلى هونغ كونغ لخوض دورة ودية تحضيرية للموسم الكروي المقبل رغم وضعه ضمن قائمة المسرحين.