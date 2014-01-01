بالفيديو .. مخلوفي.. أحضر للتتويج بالذهب في أولمبياد طوكيو

كشف البطل الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي، صاحب ذهبية سباق 1500م في لندن 2012، أنه يهدف الى التتويج بالذهب في اولمبياد طوكيو.

خص وصيف البطل في 800م و1500م في ريودي جانيرو 2016، قناة "فرانس 24" الفرنسية بحوار حصري تحدث من خلاله على غيابه عن البطولة العالمية لألعاب القوى التي ستحتضنها العاصمة الإنجليزية لندن من 4 إلى 13 أوت المقبل، بالإضافة إلى مشاريعه المستقبلية التي تقوده إلى ألعاب طوكيو 2020 مرورا ببطولة العالم 2019 بالدوحة،موكدا انه يطمح للتويج بالذهب.