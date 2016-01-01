مخلوفي يعلن غيابه عن مونديال ألعاب القوى في لندن

أعلن العداء الجزائري "توفيق مخلوفي "صاحب فضيتي مسافة 800 و1500 متر في الألعاب الأولمبية 2016 التي إحتضنتها ريو ديجانيرو البرازيلية، غيابه عن البطولة العالمية لألعاب القوي المقررة من 4 إلى 13 أوت المقبل بلندن بسبب إصابة قديمة على مستوى الساق.

وأدلى البطل الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي بتصريحات خص بها وكالة الانباء الجزائرية على هامش حظوره البطولة العربية لألعاب القوى بتونس قائلا : " تجددت الإصابة التي تعرضت لها على مستوى الساق خلال فترة التحضيرات التي كنت أقوم بها، حيث أخلطت هذه الإصابة برنامج التحضيرات بشكل كامل، وبعد فترة طويلة من التفكير قررت الغياب عن البطولة العالمية لألعاب القوى التي ستحتضنها لندن، وذلك بما انني لا أمتلك كامل المؤهلات البدنية التي تسمح لي بالدفاع عن كامل حظوظي خلال هذه البطولة العالمية ".

ولم يخف البطل الأولمبي في إختصاص 1500 متر تأثره الشديد جراء غيابه عن البطولة العالمية لألعاب القوى المقبلة، خصوصا أنه كان يسعى لإختطاف الميدالية الذهبية موضحا: "أنا جد متأسف لغيابي عن هذه المنافسة، وأعبر عن أسفي لكل الشعب الجزائري ومحبي توفيق مخلوفي، كنت أرغب في إدخال السعادة والبهجة على كل الجزائريين كما تعودت على فعله دائما، لكن للأسف لم أتمكن من ذلك وأنا أفضل الخضوع لفترة العلاج من أجل العودة بكل قوة مستقبلا".