غزال هدف لفياريال وميلان الأقرب لضمه

دخل نادي فياريال الإسباني سباق التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما كشفه موقع «غول» العالمي في نسخته الإسبانية، الذي أكد أن مسؤولي الغواصات الصفراء وضعوا غزال ضمن قائمة أولوياتهم تحسبا للميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم الجهة اليمنى من الهجوم، في سياق بناء تشكيلة قوية للعب الأدوار الأولى في الدوري الإسباني الموسم المقبل، واستهداف حجز مكانة مؤهلة إلى رابطة أبطال أوروبا، بعدما ضمن النادي المشاركة في منافسة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

ويأتي هذا تزامنا مع تأكيد تقارير إعلامية إيطالية، وعلى رأسها موقع «توتو ميركاتو ويب»، على اقتراب نادي ميلان من حسم صفقة غزال وضمه هذا الصيف، بعدما سارت المفاوضات في الطريق الصحيح واقتنع اللاعب وشقيقه عبد القادر غزال، وكيل أعماله، بعرض «الروسونيري»، وهما اللذان شوهدا بمقر الفريق الأربعاء الفارط، حيث أشار «توتو ميركاتو ويب» إلى أن مهاجم الخضر سيكون بنسبة كبيرة ميلانيا الموسم القادم، والذي سيشارك رفقته في منافسة «اليوروبا ليغ»، رغم المنافسة الشرسة التي يجدها النادي الإيطالي من طرف فنربخشه التركي، الذي رمى بكل ثقله من أجل الظفر بخدمات مهاجم الخضر، سواء المالية أو الوساطة التي يقوم بها زميله السابق في ليون، ماتيو فالبوينا، الذي يسعى لإقناعه بالانضمام إليه في صفوف الفريق.

مدرب ليون: على غزال تحمل مسؤوليته وعودته غير مطروحة بالنسبة لي

من جهة أخرى، أغلق مدرب نادي ليون الفرنسي، برونو جينيزيو، الباب أمام احتمال عودة غزال إلى صفوف الفريق في حال عدم ترسيم انضمامه إلى أي ناد خلال الميركاتو الحالي، وهذا بعدما أحرق اللاعب كل أوراقه برفضه تجديد عقده في وقت سابق، رغم كل العروض الذي منحته إياها إدارة الرئيس جون ميشال أولاس، مطالبا إياه بتحمل مسؤولية خياره، حيث صرح جينيزيو لموقع "بوت فوتبول كلوب" الفرنسي قائلا: "رشيد غزال كانت له عدة عروض من طرف الرئيس أولاس لتجديد عقده، لكنه رفضها جميعا وقام بخياره بالرحيل وعدم تجديد العقد، وعليه تحمّل مسؤولية خياره"، مضيفا: "بالنسبة لي فإن خيار عودته إلى الفريق غير مطروح تماما".