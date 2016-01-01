فيديو.. أول أهداف آدم وناس مع نابولي

أعلن العداء الجزائري "توفيق مخلوفي "صاحب فضيتي مسافة 800 و1500 متر في الألعاب الأولمبية 2016 التي إحتضنتها ريو ديجانيرو البرازيلية، غيابه عن البطولة العالمية لألعاب إقرأ التفاصيل تنوي المغرب الترشح لإحتضان فعاليات كأس أمم افريقيا 2019 في حال انسحاب الكاميرون، ومنافسة الجزائر التي أعلنت عن استعدادها لإحتضان العرس الإفريقي. من المنتظر أن يناقش إقرأ التفاصيل

زفان يستعد للرحيل أمام عروض فرنسية إسبانية تركية يستعد الدولي الجزائري مهدي زفان مدافع نادي ران الفرنسي، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الإحترافي على وقع أنباء تلقيه عروضًا من نوادٍ فرنسية، إسبانية وتركية.