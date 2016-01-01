|
- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
أعلن العداء الجزائري "توفيق مخلوفي "صاحب فضيتي مسافة 800 و1500 متر في الألعاب الأولمبية 2016 التي إحتضنتها ريو ديجانيرو البرازيلية، غيابه عن البطولة العالمية لألعاب إقرأ التفاصيل
تنوي المغرب الترشح لإحتضان فعاليات كأس أمم افريقيا 2019 في حال انسحاب الكاميرون، ومنافسة الجزائر التي أعلنت عن استعدادها لإحتضان العرس الإفريقي. من المنتظر أن يناقش إقرأ التفاصيل
زفان يستعد للرحيل أمام عروض فرنسية إسبانية تركيةيستعد الدولي الجزائري مهدي زفان مدافع نادي ران الفرنسي، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الإحترافي على وقع أنباء تلقيه عروضًا من نوادٍ فرنسية، إسبانية وتركية.
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
كامل القوائم في هذا الاطار
كرة عربية
أكد رئيس ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ورابطة أبطال أوروبا، فلورنتينو بيريز، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، إن نجم الفريق وهدافه البرتغالي كريستاينو رونالدو المتهم في إقرأ التفاصيل
ستستمر الشراكة الناجحة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الحالي والنادي الملكي مجدداً لأربعة مواسم مقبلة، وذلك بعد عدم ترشح أي منافس له في انتخبات إقرأ التفاصيل
فيديو.. أول أهداف آدم وناس مع نابولي
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك