بالفيديو.. البي.أس.جي يقدم ألفيس بطريقة فريدة من نوعها

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء عن إتمامه لصفقة ضم البرازيلي داني ألفيس الظهير الأيمن السابق لنادي جوفنتوس الإيطالي. وقدم النادي الباريسي ألفيس بطريقة فريدة من نوعها، حيث نشر الفريق مقطع فيديو للاعب البرازيلي، وهو يقوم باستخدام آلة إلكترونية لطبع رقم قميصه الجديد مع وصيف الدوري الفرنسي، رقم 32. وكان داني ألفيس رحل عن صفوف اليوفي هذا الصيف، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع إدارة السيدة العجوز. وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أنّ لاعب برشلونة وجوفنتوس السابق وقع عقدًا مدّته موسمين نادي العاصمة الفرنسية، ينتهي في صيف 2019. وأضافت أن اللاعب سيحصل على راتب ضخم قيمته 14 مليون أورو في الموسم الواحد. ويعد البرازيلي ثاني صفقة للفريق الباريسي، بعد التعاقد مع يوري بيرشيتشي الظهير الأيسر لنادي ريال سوسيداد الإسباني.