صورة.. دولي إيطالي سابق ينتقد وناس

وجّه المهاجم الدولي الإيطالي السابق "فرانشيسكو غرازياني"، الأربعاء، انتقادات لاذعة لنادي "جمعية نابولي" بسبب استقدام المتوسط الدولي الجزائري الصاعد "آدم وناس".

في حديث لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، قلّل "غرازياني" العاطل عن العمل، من امكانات "أوناس" (20 سنة)، واستغرب "غرازياني" (64 عاما) انتداب الفريق الإيطالي الجنوبي لخريج مدرسة بوردو، قائلا: "أنا مندهش من الأسماء التي نسمعها قادمة للفريق، أوناس؟ من هذا وناس؟، أنا لا أعرفه!.

وأضاف المدرب السابق لنادي "فيورنتينا" الايطالي: "ماذا سيقدم ماريو روي، في ظل وجود غولام وسترينيتش، لم أفهم شيئا".