مصباح يعود إلى سويسرا من بوّابة لوزان

عاد المدافع الدولي الجزائري "جمال الدين مصباح"، الأربعاء، إلى الدوري السويسري، بعد توصله إلى اتفاق نهائي مع نادي "لوزان سبورت" الناشط في بطولة القسم الممتاز.

اتفق "مصباح" مع ادارة "لوزان"، للإنتقال إليه هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي "كروتوني" الإيطالي.

وحسب تقارير سويسرية، فإنّ مصباح (32 سنة)، سيباشر التدريبات مع فريقه الجديد انطلاقا من هذا الخميس استعدادا للموسم الكروي القادم.

وتتوقع ادارة "لوزان" أن يقدّم المدافع السابق لنادي "ميلان" الإيطالي، اضافة كبيرة للفريق، بالنظر للخبرة الكبيرة التي اكتسبها "جمال الدين" في تجاربه السابقة في البطولة السويسرية مع نوادي "بازل"، "سيرفت جنيف"، "آرو" و"لوزان"، وخبرته مع "لوريون" الفرنسي، و"أفيلينو"، "ليتشي"، "بارما"، "سامبدوريا جنوة" اضافة إلى "جمعية ميلانو" في إيطاليا.