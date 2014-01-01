سوانزي سيتي يدخل السباق من أجل ضم بودبوز

دخل نادي سوانزي سيتي الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، سباق التعاقد مع صانع ألعاب نادي مونبوليي الفرنسي رياض بودبوز نجم المنتخب الوطني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حسبما كشفت عنه تقارير إعلامية بريطانية وفرنسية على حد سواء، والّتي أكدت أنّ سوانزي سيتي وضع الدولي الجزائري على رأس قائمة المطلوبين هذا الصيف لتعويض رحيل أحد مهاجميه المطلوبين من نادي ليستر سيتي بطل الدوري الممتاز لموسم 2015-2016، وأشارت ذات المصادر إلى أنّ مسيري نادي سوانزي يرون في بودبوز أفضل صفقة يمكن أن يقوم بها الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نصّب نفسه أفضل صانع للفرص في الدوريات الأوروبية الموسم المنصرم، إضافة إلى المستوى الرائع الذي قدمه رفقة ناديه الفرنسي الذي قاده إلى تحقيق البقاء ضمن حظيرة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بفضل أهدافه الـ11 وتمريراته الحاسمة الـ9. من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام إيطالية أنّ نادي سامبدوريا المحلي يستعد لمباشرة المفاوضات الرسمية مع إدارة مونبيليي للاستفادة من خدمات خريج مدرسة نادي سوشو الفرنسي لحسم الصفقة وقطع الطريق على بقية الأندية التي أبدت اهتمامها بضم اللاعب، خصوصًا الإنجليزية منها، وعلى رأسها إيفرتون، ستوك سيتي وسوانزي سيتي مؤخرًا، حيث لن يتأخر سامبدوريا في دخول المفاوضات الرسمية مع النادي الفرنسي الّذي يُطالب بما لا يقل عن 15 مليون أورو للتخلي عن خدمات بودبوز، وهو المبلغ الّذي لم يُشجع مختلف الأندية على تقديم عروضها الرسمية، بينما قد يعرف المبلغ المطلوب تخفيظًا من طرف إدارة مونبيليي بعد وفاة رئيس الفريق "لويس نيكولين" قبل أيام قليلة، علمًا أنّه كان وراء الإصرار على عدم التفريط في بودبوز بأقل من المبلغ المذكور، رغم تأكيده في وقت سابق على تسهيل مهمة صانع ألعاب الخضر في الرحيل هذا الصيف.