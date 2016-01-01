هني.. لدي عقد جديد مع أندرلخت وسأسعى لرد الجميل في الموسم الجديد

أكد اللاعب الجزائري سفيان هني أنه سيسعى لتشريف عقده الجديد الذي يربطه مع فريق أندرلخت البلجيكي من خلال مواصلة التألق مع النادي البنفسجي الموسم المقبل.

وتحدث هني في حواره مع موقع "فويت بالكرانت" قائلا : " أنا سعيد بثقة الإدارة وتمديدي عقدي هنا، أشكر النادي على القرار الذي إتخذوه وجعلي اللاعب الأكثر دخلا في الفريق سوف أرد لهم الجميل في الموسم الجديد الذي أسعى فيه لتقديم أفضل صورة لسفيان هني وتحقيق مستويات أفضل من الموسم المنصرم".