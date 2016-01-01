بالصور.. فغولي يظهر مجددا في تدريبات ويستهام ويثير الشكوك حول مستقبله

أثار لاعب المنتخب الوطني سفيان فغولي الشكوك حول صفقة إنتقاله إلى نادي غلطة ساراي التركي، بعد ظهوره في التدريبات الصباحية ليوم الثلاثاء لنادي ويست هام يونايتد الإنجليزي في خلفية صورة من الصور التي نشرت عبر الحساب الرسمي لنادي المطارق على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكانت وسائل إعلام تركية قد أكدت إنتقال فغولي لنادي غلطة ساراي بـ5 ملايين أورو بالإضافة إلى راتب 3 ملايين أورو سنويا، إلّا أنّ الصور التي تم نشرها في الصفحة الرسمية لنادي ويستهام تثير العديد من الشكوك حول مستقبل الدولي الجزائري.