محرز يستأنف مع ليستر في انتظار الحسم مع الأرسنال

استأنف المتوسط الدولي الجزائري "رياض محرز"، اليوم الجمعة، تحضيراته مع نادي "ليستر سيتي" الانجليزي لكرة القدم تحسبا للموسم المقبل، في انتظار حسم مستقبله مع نادي "أرسنال" المهتم بجلب "رياض" أكثر من أي وقت مضى.

أتى استئناف "محرز" التحضيرات مع الثعالب، في ظل عدم توصل ادارة الفريق الأزرق لاتفاق نهائي بخصوص تنقله من عدمه إلى المَدافع، علما أنّ الفرنسي "أرسين فينغر" قدّم عرضا بـ35 مليون جنيه أسترليني.

وكشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أنّ ادارة الثري التايلندي "فيتشاي سريفادانابرابها" تصرّ على مبلغ 50 مليون جنيه أسترليني للتنازل على خدمات "محرز".

وحسب المصدر نفسه، فإنّ ادارة "الغانرز" تتجّه لرفع المبلغ بطلب من "فينغر" المصرّ على التعاقد مع النجم الجزائري، خاصة بعد فشل مفاوضات التعاقد مع "ليمار" نجم "موناكو" الفرنسي .

ويسعى "فينغر" لإتمام الصفقة في أقرب وقت، قصد ضم "محرز" للمجموعة التي ستشد الرحال نحو أستراليا، مكان إجراء تربص "المدفعجية" استعدادا للموسم الكروي الجديد.