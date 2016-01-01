07 جويلية 2017 1 0 خالد
محرز يستأنف مع ليستر في انتظار الحسم مع الأرسنال محرز يستأنف مع ليستر في انتظار الحسم مع الأرسنال
الرئيسية | الفريق الوطني | محرز يستأنف مع ليستر في انتظار الحسم مع الأرسنال

محرز يستأنف مع ليستر في انتظار الحسم مع الأرسنال

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

استأنف المتوسط الدولي الجزائري "رياض محرز"، اليوم الجمعة، تحضيراته مع نادي "ليستر سيتي" الانجليزي لكرة القدم تحسبا للموسم المقبل، في انتظار حسم مستقبله مع نادي "أرسنال" المهتم بجلب "رياض" أكثر من أي وقت مضى.

أتى استئناف "محرز" التحضيرات مع الثعالب، في ظل عدم توصل ادارة الفريق الأزرق لاتفاق نهائي بخصوص تنقله من عدمه إلى المَدافع، علما أنّ الفرنسي "أرسين فينغر" قدّم عرضا بـ35 مليون جنيه أسترليني.

وكشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أنّ ادارة الثري التايلندي "فيتشاي سريفادانابرابها" تصرّ على مبلغ 50 مليون جنيه أسترليني للتنازل على خدمات "محرز".   

وحسب المصدر نفسه، فإنّ ادارة "الغانرز" تتجّه لرفع المبلغ بطلب من "فينغر" المصرّ على التعاقد مع النجم الجزائري، خاصة بعد فشل مفاوضات التعاقد مع "ليمار" نجم "موناكو" الفرنسي .

ويسعى "فينغر" لإتمام الصفقة في أقرب وقت، قصد ضم "محرز" للمجموعة التي ستشد الرحال نحو أستراليا، مكان إجراء تربص "المدفعجية" استعدادا للموسم الكروي الجديد.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: