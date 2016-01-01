07 جويلية 2017 1 0 خالد
بن رحمة يتلقى عرضا من قيصري سبور التركي بن رحمة يتلقى عرضا من قيصري سبور التركي
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بن رحمة يتلقى عرضا من قيصري سبور التركي

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أكدت إدارة نادي نيس الفرنسي، أمس الخميس، عن تلقي وسط الميدان الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عرضًا من نادي قيصري سبور التركي.

 وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن اهتمام الجانب التركي بخطف "بن رحمة" (21 عاما) في فترة التحويلات الصيفية الحالية، بعدما عاد "ابن عين تيموشنت" بقوة مع "غازيلاك أجاكسيو" في الشطر الثاني من الموسم الأخير (15 مباراة –3 أهداف).

ويتواجد بن رحمة ضمن مفكرة عدة أندية اسبانية وبرتغالية، في وقت يسعى اليساري للعودة إلى بطولة الدرجة الفرنسية الأولى الموسم المقبل، بعد فترة الإعارة التي قضاها في بطولة الرابطة الفرنسية الثانية مع أجاكسيو، وتقديمه أكثر من لمحة وتمريرة حاسمة.

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