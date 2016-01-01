07 جويلية 2017 1 0 خالد
الخضر يقفزون بـ5 مراتب في تصنيف الفيفا الخضر يقفزون بـ5 مراتب في تصنيف الفيفا
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الخضر يقفزون بـ5 مراتب في تصنيف الفيفا

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قفز المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس الخميس، بخمس مراتب في ترتيب الفيفا لشهر جوان، وصار الخضر في المركز الـ 48 عالميا.

تقدّم زملاء "براهيمي" بعدما كانوا يتواجدون في الصف الـ 53 عالميًا في ترتيب الفيفا للمنتخبات الذي نشره الإتحاد الدولي موقعه الرسمي، بينما واصلت مصر تصدّرها للأفارقة.

وتمكن محاربو الصحراء من العودة إلى "التوب تان" باحتلالهم المركز الثامن افريقيا، بفضل فوزها الودي على غينيا كوناكري (2–1)، وهزمها الطوغو (1–0) في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وحافظت ألمانيا على الريادة عالميا، بعدما أحرز (المانشافت) كأس القارات قبل 96 ساعة بروسيا.

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