05 جويلية 2017 1 0 خالد
بالفيديو.. قديورة يهدي الجزائريين أغنية صحراوية بمناسبة عيد الإستقلال بالفيديو.. قديورة يهدي الجزائريين أغنية صحراوية بمناسبة عيد الإستقلال
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بالفيديو.. قديورة يهدي الجزائريين أغنية صحراوية بمناسبة عيد الإستقلال

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أهدى الدولي الجزائري "عدلان قديورة"، الأربعاء، الجزائريين أغنية صحراوية بمناسبة الذكرى الـ55 لعيدي الإستقلال والشباب.

نشر لاعب نادي "ميدلسبروغ" الإنجليزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع (فيديو) لأغنية صحراوية أثناء قضاءه عطلته الصيفية بمدينة تاغيت التابعة لولاية بشار جنوب غرب الجزائر.

وأرفق قديورة مقطع (الفيديو) بتغريدة كتب فيها: " 5 جويلية ..عيد إستقلال الجزائر"، بالإضافة إلى تغريدة ثانية: "سحر بعض المناطق، جمال صحراء الجزائر ...تاغيت".

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