05 جويلية 2017 1 0 خالد
ألكاراز حاضر في نهائي كأس الجمهورية ألكاراز حاضر في نهائي كأس الجمهورية
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ألكاراز حاضر في نهائي كأس الجمهورية

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أكّد الإسباني "لوكاس ألكاراز" مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حضوره نهائي كأس الجمهورية الذي سيجمع ناديي شباب بلوزداد ووفاق سطيف انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف عصرا.

في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي (تويتر)، بمطار مدريد الدولي استعدادا للسفر نحو الجزائر.

وكتب ألكاراز في تغريدته: "السفر إلى الجزائر من أجل حضور نهائي كأس الجمهورية الذي يتزامن مع عيدي الإستقلال والشباب".

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