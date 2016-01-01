بن سبيعني يدخل مفكرة إنتر ميلانو

أكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الاثنين، اهتمام العملاق "إنتر ميلانو" بخدمات المدافع الدولي الجزائري "رامي بن سبعيني" خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

حسب الصحيفة ذاتها، فإنّ إدارة (النيراتزوري) بقيادة مدربه الجديد "لوشيانو سباليتي" وضع ضمن اهتماماته 5 مدافعين شبان من بطولة الدرجة الأولى الفرنسية، ويتعلق الأمر بالجزائري "رامي بن سبعيني" لاعب رين الفرنسي ، "كيمبينبي" لاعب باريس سان جرمان ، الأرجنتيني "مامانا" لاعب ليون وزميله "دياكابي"، بالاضافة إلى "عيسى ديوب" لاعب تولوز.

للاشارة، فإنّ "بن سبعيني" يرتبط بعقد مع "رين" إلى غاية صيف 2020، وخاض في الموسم الأخير 25 مباراة.