بالفيديو.. وناس يصل إيطاليا لترسيم صفقة نابولي

ظهر الدولي الجزائري أدم وناس في مقطع (فيديو)، وهو يدخل مقر إجراء الفحوصات الطبية التابع لنابولي، مرفوقا ببعض مسؤولي النادي، وهم يتبادلون الحديث، في خطوة تتويجية لاتفاق ادارة نابولي مع نظيرتها من بوردو على انتقال الشاب الجزائري إلى نادي الجنوب الإيطالي مقابل قيمة مالية قدّرها بـ10 ملايين أورو، إضافة لمكافآت بقيمة مليوني أورو.

وحظي تواجد صاحب الـ20 عاما في نابولي، باهتمام إعلامي كبير من لدن الصحافة المحلية.