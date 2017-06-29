صورة.. عنتر يحيى ينتقد قرار الفاف حول الإحتراف

إنتقد الدولي الجزائري السابق "عنتر يحيى"، الخميس، القرار الأخير الذي أصدره الإتحاد الجزائري لكرة القدم والقاضي بإجبار جميع الفرق الناشطة في الدرجة الثانية المحترفة، على دخول الإحتراف انطلاقا من الموسم المقبل 2017-2018.

واعتبر عنتر، أنّ الخطوة التي أقرها المكتب الفيدرالي الخميس، والقاضية بإلزام فرق الدرجة الثانية بدخول الإحتراف انطلاقا من الموسم المقبل، بـ "غير المجدية"، جازما أنّها "ليست الحل الأمثل".

ونشر صانع ملحمة أم درمان تعليقا على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، كتب فيه: "لو تسمحو لي.. فرض الإحتراف على أندية غير جاهزة، ليس حلا"، وأردف عنتر بتعليق آخر اقترح دخول هذه الأندية للإحتراف بشكل تدريجي في غضون الخمس سنوات قادمة، وبمتابعة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم والإتحاد الجزائري لكرة القدم.