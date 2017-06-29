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29 جوان 2017 1 0 يونس رزيق
الكاف تؤجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد
النهار الجديد - "الكاف" تأجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد إلى 9 جويلية المقبل
وحسب ما اعلن عنه الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة، فإن المواجهة بين الفريق الجزائري والفريق الزيمبابوي أجلت إلى تاريخ 9 جويلية عوضا عن السادس من نفس الشهر مثلما كان مبرمجا في وقت سابق، هذا وورد في بيان إتحاد العاصمة أن ملعب 5 جويلية الأولمبي سيحتضن مباراة الجولة الأخيرة للفريق أمام كابس يونايتد الزيمبابوي بداية من الساعة الثامنة مساء، في المباراة التي تعتبر بمثابة تأشيرة التأهل إلى الدور الربع نهائي من المنافسة القارية.
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