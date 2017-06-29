29 جوان 2017 1 0 يونس رزيق
الكاف تأجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد الكاف تأجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد
الرئيسية | الفريق الوطني | الكاف تؤجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد

الكاف تؤجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

النهار الجديد - "الكاف" تأجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد إلى 9 جويلية المقبل

وحسب ما اعلن عنه الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة، فإن المواجهة بين الفريق الجزائري والفريق الزيمبابوي أجلت إلى تاريخ 9 جويلية عوضا عن السادس من نفس الشهر مثلما كان مبرمجا في وقت سابق، هذا وورد في بيان إتحاد العاصمة أن ملعب 5 جويلية الأولمبي سيحتضن مباراة الجولة الأخيرة للفريق أمام كابس يونايتد الزيمبابوي بداية من الساعة الثامنة مساء، في المباراة التي تعتبر بمثابة تأشيرة التأهل إلى الدور الربع نهائي من المنافسة القارية.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: