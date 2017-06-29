29 جوان 2017 1 0 خالد
صورة.. برشلونة يضع محرز بديلا لفيراتي صورة.. برشلونة يضع محرز بديلا لفيراتي
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صورة.. برشلونة يضع محرز بديلا لفيراتي

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وضعت صحيفة "سبورت "الكاتالونية، الخميس، الدولي الجزائري رياض محرز ضمن خطط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، حيث تناولت الصحيفة الخطة "ب" التي وضعتها إدارة البارسا، في حال لم تتمكن من التعاقد مع المتوسط الإيطالي "ماركو فيراتي".

أفادت الصحيفة المقربة من النادي الكاتالوني أنّ الثنائي رياض محرز وأندري هيريرا يتواجدان على ردار البلوغرانا، في حال لم يتم تجسيد صفقة انتقال "فيراتي"، ويعد إنتقال "محرز" هو الأسهل في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن ناديه الإنجليزي ليستر سيتي مقارنة بهيريرا الّذي أعلن من قبل عن رغبته في البقاء مع مانشستر يونايتد.

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