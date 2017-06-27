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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
إنتقد الدولي الجزائري السابق "عنتر يحيى"، الخميس، القرار الأخير الذي أصدره الإتحاد الجزائري لكرة القدم والقاضي بإجبار جميع الفرق الناشطة في الدرجة الثانية المحترفة، على إقرأ التفاصيل
النهار الجديد - "الكاف" تأجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد إلى 9 جويلية المقبل وحسب ما اعلن عنه الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة، فإن المواجهة بين الفريق إقرأ التفاصيل
بالصور.. ألكاراز يشرع في التحضير لمباراة زامبياشرع المدرب الإسباني للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز، التحضير لمواجهة زامبيا التي تدخل في إطار تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 ونشر الناخب الوطني، صورا عبر حسابه الرسمي
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كرة عربية
أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، المتوّج هذا الموسم بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بيانًا، اليوم الأربعاء، أعرب من خلاله عن "ثقته التامة" في نجمه إقرأ التفاصيل
سيضطر نادي أتلتيكو مدريد للإنتظار حتى غدٍ الخميس لتعرف على قرار المحكمة الرياضية النهائي بخصوص حرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد. أتلتيكو كان يعتقد بأن إقرأ التفاصيل
فيديو.. أدم وناس يقرر حط الرحال بالبطولة الايطالية
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