فيديو.. أدم وناس يقرر حط الرحال بالبطولة الايطالية

إنتقد الدولي الجزائري السابق "عنتر يحيى"، الخميس، القرار الأخير الذي أصدره الإتحاد الجزائري لكرة القدم والقاضي بإجبار جميع الفرق الناشطة في الدرجة الثانية المحترفة، على إقرأ التفاصيل النهار الجديد - "الكاف" تأجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد إلى 9 جويلية المقبل وحسب ما اعلن عنه الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة، فإن المواجهة بين الفريق إقرأ التفاصيل

بالصور.. ألكاراز يشرع في التحضير لمباراة زامبيا شرع المدرب الإسباني للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز، التحضير لمواجهة زامبيا التي تدخل في إطار تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 ونشر الناخب الوطني، صورا عبر حسابه الرسمي