بالصور.. ألكاراز يشرع في التحضير لمباراة زامبيا

شرع المدرب الإسباني للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز، التحضير لمواجهة زامبيا التي تدخل في إطار تصفيات كأس أمم افريقيا 2019

ونشر الناخب الوطني، صورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أثناء اجتماعه مع مساعده خيسوس كانادس، والمحضر البدني ميغوال أنخيل كامبوس لوضع برنامج خاص وتحضيري لشهري جويلية وأوت قبل مواجهتي الخضر أمام المنتخب الزامبي شهر سبتمبر المقبل، وأرفق المدرب الإسباني مع الصور تغريدة كتب فيها: "إجتماعات مع الطاقم الفني تحضيرا لشهري أوت وجويلية".

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الزامبي برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 التي ستحتضنها الكامرون، حيث ستلعب مباراة الذهاب في مدينة ندولا الزامبية شهر سبتمبر المقبل.