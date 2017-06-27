27 جوان 2017 1 0 خالد
الترجي التونسي يفسخ عقد بلقروي الترجي التونسي يفسخ عقد بلقروي
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الترجي التونسي يفسخ عقد بلقروي

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فسخت إدارة الترجي الرياضي التونسي إرتباطها مع الدولي الجزائري هشام بلقروي بعد سنة واحدة قضاها اللاعب في صفوف الفريق المتوّج حديثًا بلقب بطولة الدرجة التونسية الأولى، وفق ما نقلته اليوم الثلاثاء وسائل إعلام تونسية. وحسب الموقع الإلكتروني لإذاعة موزاييك أف أم، فإنّ بلقروي أضحى حرًا من أيّ إلتزام تُجاه نادي العاصمة التونسية، ولكن من دون أن تقدّم توضيحات بخصوص الأسباب التي أدت إلى فسخ العقد بين الطرفين. وكانت الصحافة التونسية قد أشارت في وقت سابق إلى نية الترجي في تسريح مدافعه المحوري الجزائري، مضيفة بأنّ الأخير لم يُقنع مدربه فوزي البنزرتي. ويبدو أنّ إبن الباهية وهران مرشح للعودة إلى البطولة البرتغالية من بوابة نادي موريرينس، بعدما سبق له وأن حمل ألوان نادي برتغالي آخر هو ناسيونال ماديرا وذلك خلال النصف الثاني من موسم 2015-2016 قادمًا من النادي الإفريقي التونسي. وعرف الليبي محمد زعبية مهاجم الترجي نفس مصير بلقروي، حيث قامت إدارة الفريق بتسريحه هو الآخر، علمًا وأنّه دخل مؤخرًا في مفاوضات مع مولودية وهران تحسبًا لعودته إلى ناديه السابق الّذي كان قد غادره في صائفة 2016.

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