محرز يبلغ ليستر سيتي برغبته في الإنضمام إلى أرسنال

أبلغ نجم المنتخب الوطني رياض محرز، إدارة ناديه ليستر سيتي الإنجليزي برغبته في الإنتقال إلى نادي أرسنال هذا الصيف بعدما قرر الرحيل من فريقه.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، خبرا تؤكد فيها أن محرز قرر الإنضمام إلى "المدفعجية" هذا الصيف، بسبب رغبته في العمل مع المدرب الفرنسي أرسن فينغر لإيمانه الكبير به وبقدرته في تطوير امكاناته تحت قيادته، ولن ترضى إدارة ليستر سيتي بالتخلي عن نجم الخضر بأقل من 50 مليون أورو، وهو ما قد يشكل عائقا أمام انضمامه إلى أرسنال، وكان محرز قد طالب إدارة فريقه بتخفيض مطالبهم المالية لتسهيل مهمة انتقاله هذا الصيف.

ولايزال مستقبل محرز غامضا إلى حد الآن، فرغم إبداء عدة أندية أوروبية كبيرة اهتمامها به إلا أنها لم تتقدم بعروض رسمية لليستر سيتي على غرار برشلونة، تشيلسي، جوفنتوس وليفربول.