خمس أسماء جزائرية في تشكيلة العرب لسنة 2017

ضمت التشكيلة المثالية للاعبين العرب لسنة 2017، خمسة لاعبين جزائريين ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية.

ونشرت شبكة "سبور 360" في نسختها الإنجليزية، قائمة التشكيلة المثالية للاعبين العرب خلال سنة 2017 والتي شهدت تواجد خمسة لاعبين جزائريين ويتعلق الامر بكل من فوزي غولام، عيسى ماندي، نبيل بن طالب، سفيان هني ورياض محرز، نظرا لتألقهم في أنديتهم الأوروبية خلال السنة الجارية.

وشهدت ذات التشكيلة تواجد أيضا اللاعب المصري محمد صلاح المنتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في الأيام القليلة الماضية قادما من روما الإيطالي، والحارس العماني علي الحبسي المحترف في صفوف ريدينج الإنجليزي، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من المغرب مهدي بن عطية لاعب جوفنتوس الإيطالي وزهير فضال لاعب ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وحكيم زياش لاعب أجاكس امستردام الهولندي والإماراتي عمر عبد الرحمان لاعب العين الإماراتي.