فنربخشة التركي يريد فيغولي بأي ثمن هذا الصيف

عاد نادي فنربخشة التركي، ليضع اللاعب الجزائري سفيان فيغولي على رأس اهتماماته هذا الصيف، حيث يستعد لتقديم عرض رسمي لإدارة وست هام الإنجليزي لإقناعها ببيع اللاعب.

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم، أن فنربخشة عاد مجددا إلى الإهتمام بخدمات فيغولي بعدما فشل في ضمه عدة مرات إلى صفوفه، ولكن هذه المرة أمله كبير في تقديم عرض مغري إلى وست هام لاقناعه ببيع اللاعب، إلا أن رغبة النادي التركي قد تصطدم بقرار فيغولي مواصلة المشوار في الدوري الإنجليزي الممتاز والبقاء قي نادي "المطارق".