21 جوان 2017 1 0 خالد
فنربخشة التركي يريد فيغولي بأي ثمن هذا الصيف فنربخشة التركي يريد فيغولي بأي ثمن هذا الصيف
الرئيسية | الفريق الوطني | فنربخشة التركي يريد فيغولي بأي ثمن هذا الصيف

فنربخشة التركي يريد فيغولي بأي ثمن هذا الصيف

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

عاد نادي فنربخشة التركي، ليضع اللاعب الجزائري سفيان فيغولي على رأس اهتماماته هذا الصيف، حيث يستعد لتقديم عرض رسمي لإدارة وست هام الإنجليزي لإقناعها ببيع اللاعب.

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم، أن فنربخشة عاد مجددا إلى الإهتمام بخدمات فيغولي بعدما فشل في ضمه عدة مرات إلى صفوفه، ولكن هذه المرة أمله كبير في تقديم عرض مغري إلى وست هام لاقناعه ببيع اللاعب، إلا أن رغبة النادي التركي قد تصطدم بقرار فيغولي مواصلة المشوار في الدوري الإنجليزي الممتاز والبقاء قي نادي "المطارق".

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: