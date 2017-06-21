زطشي ينصب محمد ساعد أمينا عاما للفاف

أجرى رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، تعديلا في مكتبه الإداري، بتعيين المكلف بالإعلام لدى "الفاف" محمد ساعد، في منصب الأمين العالم في الهيئة.

واختار الرئيس خير الدين زطشي، محمد ساعد ليخلف الأمين العالم السابق سيدعلي يحياوي في هذا المنصب ليواصل بذلك تصفية مبنى دالي إبراهيم من بعض الأسماء القديمة والمحسوبة على المكتب السابق لمحمد روراوة، في محاولة منه لجلب نفس جديد لأعلى هيئة كروية في الجزائر، ونال محمد ساعد ثقة خير الدين زطشي بعد العمل الذي قام به في الفترة القصيرة منذ انتخابه رئيسا ل "الفاف"، وعمل محمد ساعد كمترجم للناخب الوطني لوكاس ألكاراز على اعتبار أنه يتقن اللغة الإسبانية.

ومن المرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة أن يعلن خير الدين زطشي عن الإسم الجديد الذي سيشغل منصب المكلف بالإعلام لدى الفاف خلفا لمحمد ساعد.