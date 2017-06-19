19 جوان 2017 1 0 خالد
قديورة يعلق على حادثة الإعتداء الإرهابي على المصلين في لندن قديورة يعلق على حادثة الإعتداء الإرهابي على المصلين في لندن
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قديورة يعلق على حادثة الإعتداء الإرهابي على المصلين في لندن

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تفاعل اللاعب الجزائري عدلان قديورة، مع حادث الدهس الذي استهدف المصلين أمام مسجد بمنطقة فينسبري بارك بالعاصمة الإنجليزية لندن، واصفا إياه بالمقزز والجهل.

وغرد قديورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، متفاعلا مع حادث دهس المصلين في لندن وكتب: "مقزز"، وكتب أيضا: "الجهل"، وأرفق عبارة الجهل بصورة تحمل عدة عبارات مرتبطة بالجهل، محاولا ايصال رسالة أن الجهل من شأنه أن يؤدي إلى الإرهاب، الإستبداد، الفوضى والفساد.

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