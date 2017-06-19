قديورة يعلق على حادثة الإعتداء الإرهابي على المصلين في لندن

وافق الدولي الجزائري رياض كنيس على العرض الذي وصله من نادي الغرافة القطري من أجل الإلتحاق به خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، موضحا أنه لم إقرأ التفاصيل تستقبل مولودية الجزائر، سهرة الثلاثاء، بداية من الساعة الحادية عشرة، الضيف مبابان السوازيلاندي، على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي، برسم الجولة الرابعة من المجموعة إقرأ التفاصيل

مرسيليا يدخل السباق من أجل ضم غزال دخل لاعب المنتخب الوطني رشيد غزال مهاجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي ضمن قائمة اهتمامات أولمبيك مرسيليا بعد فشل مفاوضات وكيل أعماله وإدارة فريقه أولمبيك ليون