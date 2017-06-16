محرز ينزل ضيفا على نادي الإتحاد السعودي ويثير الشكوك حول مستقبله

نزل الدولي الجزائري رياض محرز ضيفا بمنزل عضو شرف نادي إتحاد جدة السعودي الذي أقام مأدبة سحورعلى شرف لاعب ليستر سيتي المتواجد في مكة لأداء مناسك العمرة.

وأثار محرز الشكوك حول مستقبله على صفحات التواصل الإجتماعي التي توقعت إنتقاله إلى الدوري السعودي وتحديدًا إلى فريق الإتحاد، بعد الدعوة الشرفية الّتي تلقاها من أحد أعضاء النادي، إلّا أنّ ذلك يبقى مستبعدًا بالنظر إلى العروض الكثيرة الّتي تلقاها الدولي الجزائري على غرار أندية برشلونة، جوفنتوس، وتشيلسي الإنجليزي.

ولم يكن الموسم الماضي مثل سابقه بالنسبة لنجم الخضر، إذ لم ينجح فريقه، ليستر سيتي، في تحقيق مركز متقدّم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه وصل مع "الثعالب" إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.