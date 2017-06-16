قرباج.. علاقتي جيدة مع زطشي واعتذرت من الوزير ولد علي لهذا السبب

أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة محفوظ قرباج، أن علاقته جيدة بالرئيس الجديد للإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، موضحا أنه اعتذر من وزير الشباب والرياضة ولد علي لعدم حضوره حفل تقديم درع البطولة لوفاق سطيف.

وقال محفوظ قرباج، خلال حلوله ضيفا صبيحة اليوم الجمعة على القناة الإذاعية الأولى: "يمكن جدا أن يحدث سوء تفاهم بيني وبين رئيس الفاف، وهذا أمر عادي حتى مع الرئيس السابق لم تكن علاقتنا سمن على عسل وكنا اأيانا نختلف، ولكن علاقتي جيدة مع زطشي وأعضاء المكتب الفدرالي، اجتمعت مع رئيس "الفاف" مؤخرا والأمور ستتغير كثيرا في الموسم المقبل"، وأضاف: "علاقتي العملية مع رئيس الفاف موجود منذ مدة وجيدة ولا مشاكل بيننا".

وكشف رئيس الرابطة المحترفة، أنه اعتذر من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي حتى لا يحضر حفل تقديم درع البطولة الى وفاق سطيف وقال في هذا الخصوص: "الجميع تحدث عن عدم تنقلي إلى سطيف لتسليم وفاق سطيف درع البطولة، ولكنني أرسلت نائب الرئيس كما أن رئيس الفاف كان حاضرا وكذلك الوزير ولدي علي، وأنا لست مطالبا للحضور خاصة وأن الجميع كان هناك"، وأضاف: "اعتذرت للوزير ولد علي وقلت له لاأستطيع الذهاب إلى سطيف وهذا أمر عادي".