أولاس يعلن رسميا غلق ملف غزال ورحيله عن ليون

أعلن رئيس ليون الفرنسي جون ميشال أولاس، عدم توصل إدارته إلى إتفاق يقضي بتجديد عقد اللاعب الجزائري رشيد غزال الذي انتهى شهر جوان الجاري.

وكشف أولاس خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم، لتقديم المدرب الجديد لليون البرازيلي فارنادو مارسال أن ادارته قررت غلق ملف المهاجم رشيد غزال نهائيا بسبب عدم توصلهما لاتفاق بعد المطالب المالية التي وصفها بالتعجيزية من اللاعب ووكلاء أعماله وقال أولاس: "اتخذنا قرارنا النهائي بعد التشاور مع كل الأطراف، وبذلك فإن غزال لن يواصل المشوار معنا بسبب شروطه التعجيزية التي وضعها من أجل تجديدي عقده"، وأضاف: "الآن علينا التعاقد مع مهاجم آخر".

وعبرت عدة أندية عن رغبتها في ضم اللاعب الجزائري على غرار روما وميلان الإيطاليان وايفرتون الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، وستكون الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة لغزال حيث يكون عليه تحديد مستقبله والفريق الذي سيدافع عن ألوانه الموسم المقبل.