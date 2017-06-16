باير ليفركوزن يقترح 12 مليون أورو لضم بودبوز

قدم نادي باير ليفركوزن الألماني، عرضًا ماليًا رسميًا بـ12 مليون أورو لإدارة مونبوليي الفرنسي، من أجل ضم اللاعب الجزائري رياض بودبوز.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنّ النادي الألماني جاد في اهتمامه باللاعب الخضر ولا يريد تضييع الكثير من الوقت، حيث قدّم عرضًا رسميًّا لمونبوليي من أجل اقناعه ببيع بودبوز وصل إلى 12 مليون أورو، إلّا أنّ النادي الفرنسي يريد 15 مليون أورو مقابل التنازل عن لاعبه.

ويتواجد بودبوز على رادار عدة أندية، على غرار نيوكاسل الإنجليزي ولازيو روما الإيطالي، كما عبّر اللاعب الجزائري عن رغبته في تغيير الأجواء والإنتقال إلى فريق يلعب رابطة الأبطال الأوروبية الموسم المقبل.