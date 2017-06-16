فيغولي يضع حدا للشائعات.. لن أغادر ويست هام

أكد الدولي الجزائري سفيان فيغولي، إستمراره مع ناديه الحالي وست هام إلى غاية نهاية عقده، واضعا بذلك حدا للإشاعات التي ربطته بأندية أخرى في الآونة الأخيرة.

وأبرز سفيان فيغولي نيته في مواصلة مشواره مع ناديه وست هام، من خلال تصريح أدلى به لإذاعة "مونتي كارلو" "RMC"، حيث قال متوسط ميدان الخضر في هذا الخصوص "تبقى لي موسمين في عقدي مع وست هام، وكما سبق لي التصريح به عبر مواقع التواصل الإجتماعي سأواصل مع وست هام، سأعود لأجواء التدريبات مع الفريق في 10 جويلية المقبل، وهذه كلمتي الأخيرة، لن أغادر الفريق في الوقت الحالي، سأذهب في عطلة مريحة للعودة بقوة وتقديم أداء كبير الموسم المقبل".