بالفيديو.. سوداني يتحدث عن أجواء رمضان في سيدي موسى

تحدث مهاجم المنتخب الوطني هلال سوداني، عن أجواء شهر رمضان المعظم خلال فترة تواجده مع الخضر في تربص سيدي موسى.

ونشرت القناة الرسيمة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم على "اليوتوب"، فيديو لمهاجم دينامو زغراب الكرواتي هلال سوداني يجيب على أسئلة طرحها أنصار المنتخب الوطني عليه، بعدما كانت صفحة "الفاف" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قد أطلقت "هاشتاغ" لطرح ثلاثة اسئلة على لاعب من المنتخب الوطني.

وقال سوداني، مجيبا على أسئلة طريفة لأنصار الخضر أن أكثر لاعب ينام كثيرا في رمضان هو إسلام سليماني، حيث لايستيقظ حتى موعد أذان المغرب.