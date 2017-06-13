زطشي يمنح لاعبي الخضر 54 مليون سنتيم نظير الفوز على الطوغو

تحصل لاعبو المنتخب الوطني الجزائري على منحة قدرها ثلاثة آلاف دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 54 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية، نظير الفوز المحقق على المنتخب الطوغولي أول أمس الأحد، بهدف نظيف، في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالغابون، حسبما كشفته مصادر مطلعة لـ"النهار"، والتي أكدت أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف"، خير الدين زطشي، حدد منحة 51 ألف دولار أمريكي، حوالي 522 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية، للاعبين في حال بلوغ دورة الكاميرون 2019، من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن تألق الظهير الأيمن الجديد يوسف عطال في مواجهتي غينيا والطوغو لم يمر من دون أن يجلب له الاهتمام، بعدما أبدى ناد أوروبي رغبته في التعاقد مع لاعب نادي بارادو هذا الصيف.