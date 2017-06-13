13 جوان 2017 1 0 خالد
زطشي يمنح لاعبي الخضر 54 مليون سنتيم نظير الفوز على الطوغو زطشي يمنح لاعبي الخضر 54 مليون سنتيم نظير الفوز على الطوغو
الرئيسية | الفريق الوطني | زطشي يمنح لاعبي الخضر 54 مليون سنتيم نظير الفوز على الطوغو

زطشي يمنح لاعبي الخضر 54 مليون سنتيم نظير الفوز على الطوغو

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

تحصل لاعبو المنتخب الوطني الجزائري على منحة قدرها ثلاثة آلاف دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 54 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية، نظير الفوز المحقق على المنتخب الطوغولي أول أمس الأحد، بهدف نظيف، في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالغابون، حسبما كشفته مصادر مطلعة لـ"النهار"، والتي أكدت أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف"، خير الدين زطشي، حدد منحة 51 ألف دولار أمريكي، حوالي 522 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية، للاعبين في حال بلوغ دورة الكاميرون 2019، من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن تألق الظهير الأيمن الجديد يوسف عطال في مواجهتي غينيا والطوغو لم يمر من دون أن يجلب له الاهتمام، بعدما أبدى ناد أوروبي رغبته في التعاقد مع لاعب نادي بارادو هذا الصيف.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: