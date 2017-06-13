الخضر يكسبون 40 نقطة وسيتقدمون في ترتيب الفيفا لشهر جويلية

الفوز الذي حققه المنتخب الوطني سهرة أول أمس، زيادة على الانتصار السابق أمام غينيا، من شأنه أن يحسن مرتبة «الخضر» في ترتيب «الفيفا» شهر جويلية القادم، لأنهم سيكتسبون 40 نقطة إضافية ليصبح رصيدهم 676 نقطة كاملة، بعد أن كان 636 نقطة في التصنيف السابق، ليتجاوزوا بعض المنتخبات الإفريقية على غرار منتخب كوت ديفوار الذي سيصبح رصيده الجديد 631 نقطة.

وفي انتظار التحديات القادمة نهاية أوت وبداية سبتمبر في تصفيات كأس العالم، فإن النتائج الأخيرة سمحت لـ«الخضر» بالتنفس قليلا والعودة إلى السكة الصحيحة، علما أن الفوز على الطوغو هو الأول في إطار رسمي منذ 4 سبتمبر 2016.

ألكاراز يحقق فوزين متتالين لأول مرة منذ رحيل غوركوف

نجح النّاخب الوطني ألكاراز في تحقيق الفوز الثاني له مع «الخضر»، ليكون أول مدرب منذ رحيل غوركوف ينجح في ذلك، بما أن الصربي ميلوفان راييفاتس لم يطل البقاء واكتفى بفوز وتعادل، وخليفته جورج ليكانس الذي وفي 5 لقاءات فاز في مباراة وانهزم في لقاءين وتعادل في مثلهما، لينجح الإسباني ولو بأضعف فارق في تحقيق بداية طيبة بالنسبة له على أمل أن يواصل سلسلة الانتصارات نهاية أوت.

ويوقف انهيار الدفاع في 7 مباريات متتالية

ومن الأرقام المميزة في مباراة الطوغو أول أمس، أن الخط الخلفي لـ«الخضر» نجح في الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة بعد 7 لقاءات متتالية، تلقت فيها شباك «الخضر» 11 هدفا، لينجح الطاقم الفني الإسباني في وقف النزيف والتطلع إلى المستقبل برغبة كبيرة في الحفاظ على الصلابة الدفاعية التي امتلكها «الخضر» في اللقاءين وسمحت لهم بفضل التضامن والروح القتالية من تغطية الكثير من العيوب.

هني هدّاف الخضر في آخر 4 لقاءات بـ3 أهداف

يعتبر سفيان هني هدّاف «الخضر» في آخر 4 لقاءات للمنتخب الوطني، بتسجيله 3 أهداف أمام تونس في كأس إفريقيا وفي لقاءي غينيا والطوغو، وفي هذه السلسلة سجل إسلام سليماني هدفين والعربي هلال سوداني هدفا واحدا، علما أن مهاجم أندرلخت وأفضل لاعب في البطولة البلجيكية يملك حاليا 5 أهداف مع «الخضر»، بعد أن سجل هدفا في ثاني مشاركة دولية له أمام موريتانيا.

سقوط زامبيا ونيجيريا على ملعبيهما يحيي الآمال في تصفيات المونديال

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على أرضه متجاوزا المأزق الطوغولي بكل نجاح وثقة، وهو ما لم ينجح فيه منتخب نيجيريا متصدر مجموعة «الخضر» في تصفيات كأس العالم 2018، حيث خسر على أرضه بثنائية أمام جنوب إفريقيا، كما خسر أيضا زامبيا منافس «الخضر» القادم أمام موزمبيق على أرضه، وهي النتائج التي تحيي آمال «الخضر» وتؤكد أن كل شيء ممكن بخصوص المباريات الأربع المتبقية، لا سيما أن 12 نقطة لاتزال في الحسابات.