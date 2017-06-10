10 جوان 2017 1 0 خالد
طاقم تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة الخضر والطوغو طاقم تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة الخضر والطوغو
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طاقم تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة الخضر والطوغو

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عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ثلاثي تحكيم من بوتسوانا بقيادة جوشوا بوندو لادارة المباراة التي تجمع المنتخب  الجزائري لكرة القدم بنظيره  الطوغولي، يوم الأحد، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب الجولة الاولى ضمن المجموعة  الرابعة من تصفيات كاس إفريقيا للأمم (كان-2019).

ويساعد الحكم الرئيسي جوشوا بوندو، في مهمته مواطنيه اواموجتس غوديسمانغ و  موميدي موناكوان.

و تجمع المباراة الاخرى للمجموعة الرابعة بين البنين و غامبيا، يوم الاحد بكوتونو بإدارة ثلاثي مالي يقوده الحكم بوبوب طراوري بمساعدة اداما سيديكي و بابا يومبوليبا.

ويتأهل صاحب المرتبة الاولى، عقب الجولات الست الى نهائيات كاس افريقيا للأمم  (كان-2019) المقررة بالكاميرون.

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