أديبايور.. مواجهة الخضر صعبة وسنعمل على العودة بنتيجة إيجابية

أكد نجم وقائد المنتخب الطوغولي إيمانويل أديبايور، أن مواجهة المنتخب الوطني صعبة وأنّه يعرف لاعبيه جيّدًا.

وقال اللاعب الأسبق لريال مدريد، خلال المنطقة المختلطة التي خصصها مسؤولو المنتخب الطوغولي أمس للصحافة الجزائرية في ملعب 5 جويلية أين أجرى منافس الخضر الأول في تصفيات أمم افريقيا 2019 حصته التدريبية: "مواجهة الجزائر صعبة جدا، انه فريق متماسك وأعرف لاعبيه جيدا على غرار بن طالب ومحرز"، أضاف: "نحن بدورنا كل لاعبينا جاهزون وسنحاول أن نخلق المشاكل للفريق الجزائري و نعود بنتيجة ايجابية في اول مباراة في تصفيات كان الكامرون".