فيديو.. محرز يقدم النصائح للشاب يوسف عطال

تمكن اللاعب الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، من تسجيل هدف الفوز في مباراة الأمس أمام المنتخب الغيني، في إطار إستعدادات الخضر للتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس إقرأ التفاصيل تلقى دفاع المنتخب الوطني، هدفا آخرا خلال المباراة الودية التي لعبها، يوم أمس، أمام المنتخب الغيني في إطار إستعدادات الخضر للتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس امم إقرأ التفاصيل

سوداني يسجل هدفه 22 مع المنتخب الوطني ويقترب من سليماني قلص العربي هلال سوداني فارق الأهداف بينه وبين زميله في المنتخب الوطني إسلام سليماني، إلى ثلاثة أهداف، في قائمة هدافي المنتخب الوطني الناشطون حاليا. وتمكن نجم