فيديو.. محرز يقدم النصائح للشاب يوسف عطال

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أخبار من القسم الوطني
تمكن اللاعب الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، من تسجيل هدف الفوز في مباراة الأمس أمام المنتخب الغيني، في إطار إستعدادات الخضر للتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس إقرأ التفاصيل
تلقى دفاع المنتخب الوطني، هدفا آخرا خلال المباراة الودية التي لعبها، يوم أمس، أمام المنتخب الغيني في إطار إستعدادات الخضر للتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس امم إقرأ التفاصيل
سوداني يسجل هدفه 22 مع المنتخب الوطني ويقترب من سليمانيقلص العربي هلال سوداني فارق الأهداف بينه وبين زميله في المنتخب الوطني إسلام سليماني، إلى ثلاثة أهداف، في قائمة هدافي المنتخب الوطني الناشطون حاليا. وتمكن نجم
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لازال الجدل قائماً حول مباراة ريال مدريد وملاغا حتى بعد نهايتها بتفوق نادي العاصمة بهدفين دون رد، على ملعب لاروزاليدا وبذلك حسم اللقب للمرة 33 إقرأ التفاصيل
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أنّ الدولي الإسباني سيرخيو راموس، قائد نادي ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني، يكون قد جدد عقده مع الملكي حتى عام إقرأ التفاصيل
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