دفاع الخضر تلقى 11 هدفا في آخر 6 لقاءات

تلقى دفاع المنتخب الوطني، هدفا آخرا خلال المباراة الودية التي لعبها، يوم أمس، أمام المنتخب الغيني في إطار إستعدادات الخضر للتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس امم إفريقيا 2019 التي ستحتضنها الكاميرون.

ويعتبر الخط الخلفي للمنتخب الوطني، من أضعف الخطوط منذ عدة جولات بسبب الغزارة التهديفية التي تلقتها شباك الحارس رايس وهاب مبولحي خلال المباريات الستة الأخيرة، التي تلقى فيها 11 هدف كامل بعد ثنائية أما السنغال ، وثنائية أخرى أمام تونس، هدفان أمام زمبابوي، وهدف أمام موريتانيا، ثلاثية أمام نيجيريا ،وهدف أمام الكامرون.

وظهر عدم التوافق بين الثنائي رامي بن سبيعني والللاعب عيسى ماندي خلال مباراة الأمس، ليقرر المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز، إشراك اللاعب كارل مجاني مكان مدافع ريال بيتيس، الأمر الذي حسن من مردود الخط الخلفي للخضر.