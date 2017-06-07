منتخب مصر للمحليين يطلب مواجهة الخضر وديا

طلب مسؤولو الإتحاد المصري لكرة القدم، مواجهة المنتخب الوطني للمحليين في أواخر جويلية، في مبارتين وديتين تحضيرا للإستحقاقات المقبلة.

واكدت تقارير إعلامية مصرية اليوم، أن المدير الفني لإتحاد الكرة المصري محمود سعد باشر في التفاوض مع مسؤولي الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، من أجل إقامة مبارتين وديتين بين منتخبي البلدين للمحليين أواخر شهر جويلية المقبل، وحسب ذات المصادر فإن الجانب الجزائري رحب بالعرض وأعطى موافقة مبدئية ومن المنتظر أن يتفق الطرفان على الموعد النهائي للمبارتين في الأيام المقبلة وتحديد مكان إقامتهما.