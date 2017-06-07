07 جوان 2017 1 0 خالد
مسؤولو الكرة في إسبانيا يتمنون التوفيق لألكاراز والمنتخب الوطني مسؤولو الكرة في إسبانيا يتمنون التوفيق لألكاراز والمنتخب الوطني
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مسؤولو الكرة في إسبانيا يتمنون التوفيق لألكاراز والمنتخب الوطني

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تمنى مسؤولو الكرة الإسبانية التوفيق للناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز في مهمة للوصول بالمنتخب الوطني الجزائري لمونديال روسيا 2018.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني "الليغا" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدة باللغتين العربية والاسبانية تمنى فيها التوفيق للناخب الوطني لوكاس ألكاراز وكتب: "لوكاس ألكاراز المدرب السابق لغرناطة "2016/2017" مدرب المنتخب الجزائري الأول... كل التوفيق لمحاربي الصحراء لبلوغ مونديال روسيا 2018".

هذه التغريدة جاءت بعد الفوز المحقق من طرف أشبال لوكاس ألكاراز على منتخب غينيا سهرة أمس بـ2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب "مصطفى تشاكر"، في إنتظار المباراة الرسمية المقبلة للمنتخب الجزائري أمام منتخب الطوغو لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، والمقرر إجراؤها في 11 من جوان الجاري.  

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